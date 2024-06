Volkswagen Golf SVI AK47 GTI: sportiva a prova di proiettile

La Volkswagen Golf GTI, recentemente proposta nella più performante variante Clubsport, è un'icona tra gli appassionati delle sportive compatte, e l'azienda SVI Engineering ne propone una variante particolarmente protettiva, visto che è fornita di una leggera blindatura indicata dalla sigla B4+.

Nello specifico, già nella sigla AK47 GTI è rivelata la sua missione, quella di resistere ai proiettili dei fucili d'assalto AK47, per cui sono stati impiegati materiali speciali in modo da garantire l'incolumità degli occupanti in caso di attacco con questa tipologia di armi. Nel contempo, però, l'operazione, secondo quanto dichiarato dall'azienda, non avrebbe inficiato più di tanto l'agilità dell'auto che, con il suo 2 litri sovralimentato, è capace, nella versione di serie, di scattare da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi e di toccare i 250 km/h di velocità massima. Volendo, per chi necessita di maggiori prestazioni, e della sicurezza ulteriore offerta dalla trazione integrale, è possibile avere questo livello di protezione anche sulla più performante Golf R.

