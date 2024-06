Media, avanzano le misure di Pechino in risposta ai dazi Ue

La Cina sta portando avanti le sue risposte al rialzo aggiuntivo fino al 38,1% dei dazi antisovvenzioni all'import delle e-car made in China annunciati mercoledì dall'Unione europea. Pechino, in particolare, sta spingendo le procedure per aumentare le tariffe provvisorie sui veicoli a benzina ad alte emissioni provenienti dall'Ue, secondo i post sugli account social dell' emittente statale Cctv.

Inoltre, i risultati dell'indagine antidumping sulle importazioni di brandy dall'Ue dovrebbero essere pubblicati entro la fine di agosto. Il Global Times, il tabloid nazionalista del Quotidiano del Popolo, ha invece riferito che le aziende cinesi "hanno formalmente presentato domanda" alle autorità per sollecitare un'indagine antidumping sulle importazioni di carne di maiale dall'Europa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA