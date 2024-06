Import auto dalla Cina +10,6% nei primi 4 mesi 2024 (2)

Le importazioni di autoveicoli dallaCina in Italia nei primi quattro mesi del 2024 aumentano del 10,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e ammontano a 440,6 milioni di euro. È quanto emerge dalle statistiche dell'Istat sul commercio estero ad aprile, a pochi giorni dall'annuncio di nuovi dazi dell'Ue all'import di auto elettriche dal Paese asiatico. Al contrario, le esportazioni italiane di autoveicoli in Cina calano del 13% nei primi quattro mesi del 2024 su base annua e valgono 148,8 milioni di euro. Ad aprile, su base annua, c'è stato invece un calo sia per l'import di auto dalla Cina (-5,6%) sia dell'export dall'Italia verso il paese (-1,9%). Anche in generale, le esportazioni italiane complessive di autoveicoli diminuiscono del 15,6% ad aprile su base annua e si riducono del 2% nei primi quattro mesi dell'anno. Le importazioni complessive di autoveicoli invece aumentano del 3,3% ad aprile e del 10,2% nei primi quattro mesi rispetto all'anno precedente.



