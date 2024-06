IEO-Monzino alla 1000 Miglia Charity con Lamborghini Urus S

Automobili Lamborghini presta alla Fondazione IEO-Monzino una Lamborghini Urus S per tutta la durata della "1000 Miglia Charity per la Ricerca", l'iniziativa organizzata per sostenere la Fondazione IEO-Monzino nella ricerca medico-scientifica dello IEO sui tumori femminili. La "1000 Miglia", nota anche come "la corsa più bella del mondo", rappresenta la competizione delle auto d'epoca per eccellenza in grado di unire passione per i motori e impegno sociale.

L'evento consiste in una parata delle più prestigiose e iconiche vetture d'epoca attraverso splendidi paesaggi del territorio italiano: con partenza da Brescia e arrivo a Roma e ritorno. Questo evento non solo offre uno spettacolo unico, ma valorizza anche il territorio italiano Fino a questo sabato, Automobili Lamborghini SPA ha concesso in comodato alla Fondazione IEO-Monzino una Lamborghini Urus S, completamente rosa, in veste di Pink Car, guidata da un team d'eccezione composto da Warly Tomei, membro del consiglio della Fondazione IEO-Monzino e ideatrice dell'iniziativa, Viviana Galimberti, direttore di Senologia Chirurgica dello IEO, e Nicoletta Colombo, direttore del Programma di Ginecologia dello IEO.

Le driver contribuiranno, con il loro impegno, a sensibilizzare il pubblico sull'importanza della ricerca oncologica .Per tutta la durata dell'evento, sarà esposto sulla fiancata della Lamborghini Urus S Pink Car, un QR Code che consentirà a chiunque di sostenere - attraverso una donazione libera - il progetto Follow the Pink, promosso dalla Fondazione IEO-Monzino e interamente dedicato alle donne. Il QR Code garantirà un processo di donazione semplice e immediato attraverso la pagina di crowdfunding dedicata, promossa dalla Fondazione IEO-Monzino, unico promotore dell'iniziativa.

