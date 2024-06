Aperto passo Rombo, suggestivo percorso tra due muri di neve

Da questa mattina passo Rombo, dopo la chiusura invernale, è nuovamente percorribile. La strada panoramica con il suo valico a 2.474 metri di quota collega la Val Passiria con il Tirolo austriaco. Le pale meccaniche e le frese nelle scorse settimane hanno dovuto rimuovere in alcuni punti fino a dieci metri di neve. Le macchine e le moto ora possono percorrere questa suggestiva strada tra due muri di neve.

Per il momento resta invece chiuso lo Stelvio (2.757 metri).

Proseguono infatti i lavori di sgombero e messa in sicurezza della strada con i suoi mitici 48 tornanti. A causa dell'elevato rischio valanghe, ormai un mese fa, è saltata la Cima Coppi del Giro d'Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA