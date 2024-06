Alpine pronta a scattare sulla griglia di partenza a Le Mans

Dopo aver svelato il primo passo verso il suo futuro su strada con la nuova A290, Alpine torna a concentrarsi sull'appuntamento alla 24 Ore di Le Mans, dove le A424 dell'Alpine Endurance Team partiranno quinta e nona dalla griglia di partenza.

Durante la giornata di giovedì, infatti, dopo le prime prove libere e le qualifiche di mercoledì, i concorrenti avevano a disposizione altre due sessioni di prove per l'Hyperpole, sessione di trenta minuti che vede la partecipazione delle migliori otto auto di ogni categoria per determinare le posizioni definitive sulla griglia di partenza della 24 Ore di Le Mans.

Poche ore dopo un momento cruciale per Alpine, con il lancio di Alpine A290, i 'Blu' sono tornati in pista e il team ha continuato a lavorare sui settaggi per la gara e a studiare l'evoluzione degli pneumatici. I due equipaggi hanno fatto il pieno di informazioni compiendo 80 giri.

Quarto nelle qualifiche del giorno prima, Paul-Loup Chatin ha preso il volante dell'Alpine A424 n. 35 per l'Hyperpole alle ore 20.35. Il suo primo tentativo, con le gomme soft, è stato annullato per un'infrazione del limite della pista. Il secondo gli ha consentito di piazzarsi sesto, prima di abbassare il tempo a 3'26''320, riuscendo così a portarsi in quarta posizione.

Paul-Loup Chatin è poi rientrato ai box per montare un nuovo set di gomme soft, ma la bandiera rossa è sventolata nel suo giro di riscaldamento dopo l'uscita della Bmw n°15. In testa allo schieramento nella ripartenza, ha superato la difficoltà della mancanza di aspirazione migliorando il tempo con 3'25''713, ma gli avversari sono riusciti a riportarlo in sesta posizione. L'equipaggio della numero 35 partirà comunque dalla quinta posizione sulla griglia in seguito alla penalità inflitta ad un'altra auto. La numero 36 partirà in nona posizione.

La giornata del giovedì si è conclusa con un'ultima sessione di prove, segnata dalle prime gocce di pioggia. Oggi i piloti saranno presenti nel centro città di Le Mans per la tradizionale sfilata, aperta da Alpine Alpenglow Hy4 che parteciperà anche alla demo a idrogeno prevista domani sul Circuit de la Sarthe.

Alpine Endurance Team tornerà poi in pista domani a mezzogiorno per il warm-up e la successiva partenza della 24 Ore di Le Mans, che sarà data alle ore 16 da Zinédine Zidane, ambasciatore dei programmi di Alpine per le pari opportunità.

