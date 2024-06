Spagna: leader del settore auto si dimette, 'deluso dal governo'

Il presidente dell'Associazione spagnola di fabbricanti di automobili e camion (Anfac), Wayne Griffiths, ha annunciato le proprie dimissioni "irrevocabili" dall'incarico. "L'impegno dei rappresentanti politici nei confronti del settore non è all'altezza di ciò che merita il nostro Paese", ha affermato l'altresì ceo di Seat e Cupra in dichiarazioni riportate in una nota, dicendosi "deluso" in particolare "dal governo" per quanto riguarda la sua "mancanza di azione" nell'ambito dei piani di "elettrificazione" del settore. "A dicembre ho rinnovato la carica di presidente dell'Anfac perché il governo si era impegnato come alleato del settore, attuando rapidamente misure concrete ed efficaci", ha sostenuto Griffiths, "ma queste misure non sono arrivate".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA