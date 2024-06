Cina, 'ci riserviamo il ricorso al Wto contro i dazi Ue'

La Cina si riserva il diritto di ricorrere al Wto, impugnando i dazi Ue a carico dell'import di veicoli elettrici made in China. "La Cina si riserva il diritto di intentare una causa presso il Wto e prendere tutte le misure necessarie per difendere con forza i diritti e gli interessi delle imprese cinesi". E' quanto ha affermato il portavoce del ministero del Commercio He Yadong, nel corso del briefing settimanale. Pechino ha contestato la legittimità delle misure Ue perché carenti "di basi fattuali e legali. Questa mossa non solo è destinata a danneggiare i diritti legali e gli interessi dell'industria cinese dei veicoli elettrici, ma anche a distorcere la produzione automobilistica e le catene di fornitura in tutto il mondo, inclusa l'Unione europea", ha rincarato He. Le azioni di Bruxelles "sono sospettate di violare le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto) e sono un puro comportamento protezionistico", ha osservato il portavoce, per il quale se Cina ed Europa non riesciranno a trovare un compromesso entro gli inizi di luglio sulla questione dei dazi alll'import di veicoli elettrici cinesi, la Cina adotterà le sue contromisure. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministero degli Esteri cinese: in risposta a una domanda sulle potenziali contromisure di Pechino, il portavoce Lin Jian ha assicurato che saranno adottate "tutte le misure necessarie". La Cina "deve salvaguardare le regole del Wto e i principi di mercato e deve proteggere i diritti e gli interessi legittimi dell'industria cinese dei veicoli elettrici e delle sue imprese", ha aggiunto Lin nel briefing quotidiano. La Commissione europea ha proposto mercoledì dazi ulteriori provvisori sui produttori cinesi pari al 17,4% per il colosso mondiale delle e-car Byd, del 20% per Geely e del 38,1% per Saic, sulla base del livello di sussidi statali ricevuti da ogni singola compagnia.

