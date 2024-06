Alpine protagonista a Le Mans e riflettori accesi su A290

Prosegue l'avventura di Alpine alla novantaduesima edizione della 24 Ore di Le Mans e Paul-Loup Chatin conquista l'Hyperpole. L'Alpine Endurance Team è tornato in pista mercoledì 12/6 per le prove libere e di qualificazione e i 'Blu' si sono messi in mostra vincendo le qualificazioni più difficili per l'Hyperpole.

I sei piloti hanno approfittato dei primi giri notturni per trovare la giusta confidenza con l'A424 prima delle ultime due sessioni di prove previste per la giornata di giovedì. Dopo aver analizzato i dati raccolti, il team ha iniziato le prime prove libere con Charles Milesi e Nicolas Lapierre per perseguire un programma incentrato sulle impostazioni.

Nonostante uno stop forzato a causa di un problema meccanico, le due vetture hanno percorso un totale di 74 giri.

All'aumentare della tensione per le qualifiche, Paul-Loup Chatin e Nicolas Lapierre sono riusciti a piazzare le rispettive auto nella 'finestra' ottimale per ottenere un buon tempo, prima di cominciare ad abbassare le rispettive tempistiche più volte.

Paul-Loup Chatin ha poi firmato il suo miglior tempo, fermando il cronometro a 3'24'872.

Da parte sua, Nicolas Lapierre ha visto sfumare il suo giro più veloce a causa di un'infrazione in pista. Ripartito con gomme morbide e fermato il cronometro a in 3'25'278, Lapierre è stato però vittima di un problema meccanico. Una volta risolto il problema, il nuovo tentativo sul giro è però stato interrotto dalla bandiera rossa, dovuta alla Toyota numero 7.

Al tramonto, i Blu hanno affrontato la seconda sessione di prove libere. In particolare, Mick Schumacher ha intrapreso i suoi primi giri notturni sul tracciato manceau. Dopo tanta azione in pista, oggi, giovedì 13, i riflettori si spostano sulla nuova Alpine A290, la prima citycar sportiva 100% elettrica del marchio che sarà svelata alle 12,30.

Poche ore dopo, le due A424 di Alpine Endurance Team completeranno i loro preparativi per la gara nelle ultime due sessioni di test. Alle 20, poi, l'Alpine 35 parteciperà all'Hyperpole con le prime otto vetture di ogni categoria, per conoscere la sua posizione definitiva sulla griglia di partenza della 24 Ore di Le Mans.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA