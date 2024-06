Tesla Cybertruck si trasforma in una volante della polizia

Nonostante le loro dimensioni generose, vengono ritenuti affidabili e sicuri, anche nelle condizioni più estreme. Per questo motivo, in molti Paesi d’Oltreoceano, i pick-up sono considerati una delle opzioni di scelta preferite dai dipartimenti di polizia. E così UP.FIT, una divisione di Unplugged Performance, ha voluto rispondere a questa richiesta mettendo a punto un pacchetto dedicato alle forze dell’ordine e disponibile per il Cybertruck di Tesla. L'azienda, -stando a quanto riporta il sito motorauthority – avrebbe già ricevuto l'interesse dei dipartimenti di polizia e di altre agenzie per il suo Cybertruck, con le spedizioni che inizieranno nel corso dell'anno. L'equipaggiamento disponibile a bordo e previsto per le squadre di agenti di polizia al lavoro comprende luci lampeggianti, sirene, un sistema di amplificazione, un sistema informatico separato e un sistema di comunicazione radio. A seconda dell'applicazione, UP.FIT può anche personalizzare il Cybertruck con divisori per i detenuti, depositi per le armi e altre attrezzature e alloggiamenti per i cani addestrati. Per affrontare lunghe tratte alla guida, UP.FIT può anche installare sospensioni e freni per alleggerire la fatica dei conducenti. È disponibile inoltre un pacchetto off-road per le agenzie impegnate in attività di ricerca e soccorso o in campo militare. UP.FIT non è la prima a costruire un camion elettrico per la polizia. Il programma SSV (Special Service Vehicle) di Ford ne ha già presentato uno nel 2022, basato sull'F-150 Lightning. I veicoli elettrici moderni, con la loro forte accelerazione e l'autonomia sempre più estesa, hanno il potenziale per essere degli eccellenti veicoli della polizia. Non è difficile immaginare che gli agenti di polizia li utilizzino per avvicinarsi ai criminali o per anticipare un veicolo che cerca di fuggire dalla scena del crimine. Il funzionamento silenzioso e fluido dei veicoli elettrici tende, inoltre, a essere rilassante per gli occupanti, il che dovrebbe contribuire a ridurre lo stress e permettere agli agenti di concentrarsi sull'ambiente circostante. Alcune agenzie li hanno già installati nelle loro flotte. Il Dipartimento di Polizia di Los Angeles ha iniziato a utilizzare la BMW i3 già nel 2016. Più recentemente, il Dipartimento di Polizia di New York ha utilizzato la Ford Mustang Mach-E.

