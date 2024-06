Tatuus e Msv lanciano la nuova monoposto per Gb3

La brianzola Tatuus svela, insieme a MotorSport Vision (Msv), la nuova monoposto Msv-Gb3-025, vettura che dalla prossima stagione sarà protagonista nel campionato Gb3, una competizione organizzata dall’ex pilota di F1 Jonathan Palmer che ha visto protagonisti nel corso degli anni piloti come George Russell, Lando Norris e Oliver Bearman. La monoposto, che sostituirà l’attuale Tatuus Msv-022, è ispirata ai più recenti trend di Formula 1, dal Drs all’aumento del downforce generato fino alla maggiore efficienza elettronica e anche il nuovo Halo.

La Msv-Gb3-025 è il risultato di oltre 10 anni di collaborazione tra Msv e Tatuus ed è stata sviluppata dagli ingegneri del Tatuus HQ di Lainate seguendo gli obiettivi formativi e di elevata competitività del campionato. “La collaborazione di lunga data con Msv e in particolare con il campionato GB3 è per Tatuus di primaria importanza - ha dichiarato Giovanni Delfino, ceo di Tatuus - e siamo certi che la Msv-Gb3-025 rappresenterà un nuovo grande passo in questa direzione”. “È una monoposto innovativa e di grande impatto che non vediamo l’ora di vedere in pista nel corso della prossima stagione”, ha aggiunto Gianfranco De Bellis, presidente di Tatuus.

