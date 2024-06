Range Rover nuovamente partner di Yacht Club Costa Smeralda

Per il quinto anno consecutivo Range Rover è partner dello Yacht Club Costa Smeralda. La collaborazione tra i due marchi si declinerà anche quest'anno nelle numerose attività del ricco calendario di eventi e di esperienze nel segno del modern luxury, dedicate ai clienti Range Rover e ai soci dello YCCS.

Il tutto, all'insegna dei concetti del lusso sostenibile, del design e dell'eleganza. Range Rover offrirà al Club il servizio di courtesy car e test drive dedicati ai soci, mentre i clienti Range Rover potranno avere accesso ad esclusive regate e agli eventi di uno degli Yacht Club più prestigiosi al mondo.

La partnership con lo YCCS si arricchisce poi ulteriormente e Range Rover rafforza la sua vicinanza al mondo del sailing, per diventare title sponsor ufficiale del Campionato Europeo J/24, un evento molto atteso nella stagione 2024 della Classe. Lo Yacht Club Costa Smeralda, insieme a Range Rover, accolgono accogliere infatti una flotta di livello intenazionale con 50 equipaggi iscritti.

L'imbarcazione monotipo J/24, disegnata dall'americano Rod Johnstone a metà degli anni '70 del XX secolo, venne messa in produzione a partire dal 1977. Si stima che ad oggi siano state costruite almeno 5.500 unità in tutto il mondo. Questo piccolo yacht ha contributo significativamente a diffondere la vela sportiva e numerosi tra i grandi nomi della vela internazionale, hanno vinto in passato campionati internazionali J/24.

Come gli anni precedenti, nell'area esterna adiacente lo YCCS, sarà possibile osservare da vicino una delle vetture più rappresentative della gamma, quest'anno individuata nella Range Rover Sport SV. Completa questo spazio dedicato al brand, la Range Rover boutique, dove gli ospiti potranno acquistare articoli e pacchetti di attività.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA