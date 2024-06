Acea, 'serve strategia industriale per auto elettriche'

Il commercio libero ed equo "è essenziale per creare un'industria automobilistica europea competitiva a livello globale, mentre una sana concorrenza guida l'innovazione e la scelta per i consumatori, ma è solo una parte importante del puzzle della competitività globale". Lo scrive l'Acea, l'associazione dei produttori europei di auto in una nota, commentando la decisione della Commissione europea di imporre dazi compensativi sulle auto cinesi.

"Ciò di cui il settore automobilistico europeo ha bisogno soprattutto per essere competitivo a livello globale è una solida strategia industriale per l'elettromobilità", afferma il direttore generale di Acea, Sigrid de Vries. "Ciò significa garantire l'accesso a materiali critici e energia a prezzi accessibili, un quadro normativo coerente, sufficienti infrastrutture di ricarica e rifornimento dell'idrogeno, incentivi di mercato e molto altro ancora".



