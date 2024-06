Abarth Offshore porta la potenza dello Scorpione in acqua

Dalla strada all'acqua, per il suo 75° anniversario Abarth porta al debutto la nuova imbarcazione Abarth Offshore, presentata in anteprima mondiale all'evento Top Marques 2024, andato in scena nei giorni scorsi nel Principato di Monaco.

Ispirata all'eredità sportiva dello Scorpione, la nuova Offshore porta Abarth nel mondo nautico ed è stata presentata da Car Off Shore. Il progetto è stato realizzato con il contributo del Centro Stile Fiat e Abarth, puntando sulla sportività del marchio, l'aggressività, i colori vivaci e le performance.

La nuova Abarth Offshore presenta una carrozzeria verde metallico, che diventa iridescente alla luce del sole, oltre a dettagli e cuciture nocciola scuro. Alimentata da un motore esterno idrogetto in bordo, può contare su 230 CV di potenza e scarichi da corsa Riva, che conferiscono un suono aggressivo e richiamano la caratteristica distintiva delle hot-hatch di Abarth.

L'intera struttura presenta linee sportive e l'HardTop rigido, che avvolge il vano passeggeri e protegge il conducente con un sistema di cappotta versatile, marchio distintivo dei modelli cabrio di Abarth. I colori della carrozzeria si riflettono anche sulla coppia di sedili sportivi Besenzoni, dotati di schienale ergonomico in pelle trapuntata, una coppia abbinata di cinture a 4 punti e una base di supporto in acciaio ammortizzata da Wave Shock.

Per garantire più spazio a bordo, il ponte di poppa include una scala in acciaio incassata, mentre, per il confort degli ospiti, l'imbarcazione è dotata anche di un doppio prendisole a poppa. L'equipaggiamento include anche un sistema stereo Garmin con LED RGB, 4 altoparlanti Fusion e un subwoofer che utilizza il cruscotto come cassa di risonanza.

La nuova Abarth Offshore è disponibile in un'edizione limitata di soli 500 esemplarii, completamente personalizzabili.

