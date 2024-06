Una Porsche 911 Turbo con motore da F1 a Goodwood

Una 911 Turbo della serie 930, con il motore da F1 V6 1.5 Turbo Tag Porsche utilizzato sulla McLaren negli anni '80, in base a quanto rivela Motor Authority, sarà presente al Festival of Speed ;;di Goodwood e si tratta della variante più potente, denominata TAG Championship. Una sigla che va ad indicare i tre titoli piloti consecutivi conquistati della McLaren con Niki Lauda nel 1984 e con Alain Prost nel 1985 e 1986. Di queste vetture con una livrea che richiama quella Marlboro delle monoposto inglesi, ne verranno realizzate appena 3 esemplari, con i motori che hanno corso nei mondiali di F1 in questione. La "nuova" Porsche 911 di Lanzante passa dai 503 CV della TAG Turbo, ai 625 CV della TAG Championship e si avvicina ai 750 CV stimati per il motore durante le competizioni di F1. Questa unità montata sulla 911 è in grado di girare ai 10.250 giri al minuto, e lavora con un cambio manuale a 6 marce preso in prestito da una 911 della generazione 993. A livello di prestazioni, tocca una velocità massima che sfiora i 322 km/h.





