Formula E: l'Italia esclusa dalla nuova stagione

La stagione numero 11 di Formula E sarà la più lunga di sempre per il campionato dedicato alle monoposto elettriche, che correranno in ben 17 gare in 11 location differenti, tra cui, per la prima volta, dopo 10 anni, mancherà l'Italia. "Il Paese deve colmare un divario culturale e infrastrutturale sulla mobilità sostenibile - ha dichiarato Andrea Albani, managing director Misano World Circuit - preludio agli investimenti delle imprese in eventi sportivi. Lavoreremo insieme al board di Formula E per abbreviare al massimo l'assenza dall'Italia". Intanto, tra le novità per la nuova stagione figurano le nuove sedi di Miami e Diriyah, i doppi appuntamenti di Monaco e Tokyo, ed il ritorno di Giacarta. Si partirà con il primo appuntamento previsto a San Paolo, il 7 dicembre 2024, per arrivare al weekend di Londra che andrà in scena a fine luglio 2025 (26-27 luglio). Nel mezzo, le tappe di Città del Messico (11 gennaio 2025); Diriyah (14-15 febbraio 2025); Miami (12 aprile 2025); Monaco (3-4 maggio 2025); Tokyo (17-18 maggio 2025); Shanghai (31 maggio -1 giugno 2025); Giacarta (21 giugno 2025); e Berlino (12-13 luglio 2025); con la data dell'8 marzo 2025 ancora da definire. Si correrà con le vetture GEN3 EVO che sono in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 1,82 secondi, il 36% più rapidamente delle GEN3 attuali.

