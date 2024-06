McLaren Artura è l'apripista della 1000 Miglia 2024

Riflettori puntati sulla nuova McLaren Artura Spider e sulla coupé Model Year25. Le due supercar saranno infatti, protagoniste in queste settimane di eventi dedicati agli appassionati di automobili. La coupé Artura è stata scelta quale Apri Pista per l'edizione 2024 della Mille Miglia, dopo il debutto dinamico della nuova Artura Spider in occasione del Gran Premio di Monaco 2024, con al volante S.A.S.

il Principe Alberto II nel giro inaugurale del famoso circuito cittadino.

La McLaren Artura coupé sarà la prima vettura a salire sul podio di partenza, da Brescia domani in qualità di Apri Pista dell'edizione 2024 della 1000 Miglia, la 'corsa più bella del mondo'.

La vettura per essere ammirata dal pubblico e dagli appassionati di auto con tutte le altre partecipanti, e sarà protagonista alla partenza e in ogni tappa, nell'esclusivo ruolo di Apri Pista e Safety Car, quale prima McLaren in assoluto ad avere questo onore.

La più leggera e potente supercar McLaren di serie, la nuova 750S con motore V8 e trazione posteriore, disponibile in versione coupé e cabriolet, sarà presente alla 1000 Miglia con un corner a lei dedicato al paddock Brixia Forum, aperto solo ai team ed agli ospiti dell'organizzazione.

'Siamo onorati che la McLaren Artura sia la vettura Apri Pista di questo spettacolare evento - ha detto Steve Robson, Market Director, McLaren Western Europe -. La McLaren Artura è stata creata da un DNA di oltre 60 anni di esperienza agonistica e su strada, legata oggi con la moderna propulsione ibrida ad alte prestazioni, che racchiude tutto ciò che è la 1000 Miglia oggi, essendo pronta per le strade che ci attendono'.



