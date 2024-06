Lancia alla 1000 Miglia anche con la nuova Ypsilon

Il nome Lancia torna a legarsi alla rievocazione della 1000 Miglia nell'edizione 2024, la 42esima, che partirà da Brescia domani, 11 giugno, riprendendo la partecipazione alla "Freccia Rossa" dopo 6 anni. Lo farà con un'Aurelia B20 GT nera del 1951 contraddistinta dal numero 196 che sarà guidata da un pilota d'eccezione, ovvero il campione del mondo rally con la Delta Integrale nel 1988 e 1989, Miki Biasion, mentre come support car, ci sarà la nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina.

Su quest'ultima si alterneranno alla guida rappresentanti del marchio, tra cui Gianni Colonello, head of Lancia Design, e Paolo Loiotile, head of Lancia Product, oltre a giornalisti di rilievo internazionale.

Si tratta di una vettura con carrozzeria dalla tonalità Blu Lancia, un colore storico per il brand. "La manifestazione rappresenta un palcoscenico importante per il modello - ha dichiarato Charles Fuster, Head of Marketing and Communication del marchio Lancia - attraversando l'Italia da Brescia a Torino, Viareggio, Roma e Bologna, proprio nei giorni in cui le prime vetture vengono consegnate ai clienti finali".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA