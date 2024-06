Mongiovetta chiusa 25 giorni per lavori, autostrada gratuita

Il transito lungo l'autostrada A5 tra i caselli di Verrès e Chatillon/Saint-Vincent sarà gratuito nel periodo di chiusura per lavori nel tratto della 'Mongiovetta' della strada statale 26. Gli interventi di Anas sono in calendario da lunedì 10 giugno a venerdì 5 luglio.

Proprio Anas e la società autostradale Sav hanno infatti siglato un accordo in tal senso e lo hanno comunicato alla presidenza della Regione e agli assessorati ai Trasporti e alle Opere pubbliche.

Una decisione che, si legge in una nota dell'amministrazione regionale, "è il punto finale di un complesso lavoro tecnico e di interlocuzioni istituzionali condotte a partire dal 24 maggio scorso con le società Anas e Sav da parte dell'Amministrazione regionale e, in particolare, dalla presidenza della Regione, in raccordo con gli assessorati ai Trasporti e alle Opere pubbliche. L'obiettivo è di minimizzare i disagi ai trasporti e alla mobilità che potrebbero essere causati dalla chiusura del tratto della 'Mongiovetta' lungo la strada statale 26. La Regione, che ringrazia le società coinvolte per l'importante sforzo organizzativo e di coordinamento compiuto, presterà la massima attenzione per verificare l'efficacia della misura adottata".



