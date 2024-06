Alla guida con una patente falsa, denunciato

Era alla guida con una patente contraffatta. Per questo un uomo e' stato denunciato dalla polizia municipale di Castiglion Fiorentino (Arezzo).

È successo la scorsa settimana quando, durante un normale controllo del territorio, la pattuglia ha fermato una macchina alla cui guida c'era, l'uomo, indiano, residente nella provincia di Arezzo. Visto che il documento non era conforme agli standard, spiegano gli investigatori in una nota, sono scattati accertamenti più approfonditi che hanno certificato che la patente era contraffatta. Oltre alla denuncia a piede libero per l'uomo sono scattati una multa e il fermo del veicolo.



