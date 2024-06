Toyota Hilux a celle a combustibile di idrogeno fa progressi

In casa Toyota, il progetto per la realizzazione del pick-up Hilux a celle a combustibile di idrogeno è passato all'ultimo step di sviluppo. Dopo la presentazione del primo prototipo nel settembre 2023, Toyota e i suoi partner, con il sostegno del governo britannico, hanno raggiunto un'intensa fase di valutazione e dimostrazione.

Lo stadio raggiunto da questo progetto di sviluppo congiunto conferma ulteriormente l'ampia portata della strategia multi-tecnologica di Toyota verso la neutralità delle emissioni di anidride carbonica, che prevede l'applicazione di diverse soluzioni di propulsione.

Nello stabilimento Toyota Motor Manufacturing UK di Derby, in Inghilterra, sono stati costruiti 10 prototipi di Hilux a celle a combustibile. Cinque veicoli sono in fase di test per valutare la sicurezza, le prestazioni, la funzionalità e la resistenza, generando dati sui test drive in situazioni reali.

Altre cinque unità saranno impegnate in dimostrazioni per i clienti e i media, anche in occasione dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

Insieme ai 30 anni di ricerca e sviluppo di Toyota sulle celle a combustibile di idrogeno, le conoscenze acquisite del progetto Hilux contribuiranno alla prossima generazione di tecnologia delle celle a combustibile, che offrirà cicli di vita più lunghi, una maggiore autonomia e costi significativamente ridotti.

Toyota prevede che l'Europa sarà uno dei maggiori mercati di celle a combustibile di idrogeno entro il 2030, con una crescita costante nelle applicazioni di mobilità e generazione di energia. Di conseguenza, nel dicembre 2023 Toyota Motor Europe ha annunciato la Hydrogen Factory Europe, che rappresenta l'approccio coordinato di Toyota alla commercializzazione di questa tecnologia, dallo sviluppo e dalla produzione alla vendita e al post-vendita.



