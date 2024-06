Sorpresi a smontare auto rubate, sei arresti per riciclaggio

Sei persone sono state arrestate in flagranza con l'accusa di riciclaggio perché sorpresi da polizia e carabinieri, nelle campagne tra San Severo e San Paolo di Civitate, in provincia di Foggia, mentre smontavano numerose auto rubate.

Le indagini delle forze dell'ordine sono scattate dopo la segnalazione di un cittadino che aveva subito il furto dell'auto. Gli investigatori sono riusciti a individuare il sito in cui stavano depredando la vettura appena rubata e hanno scoperto altre decine di veicoli rubati in Abruzzo e Molise.

Sedici auto, in alcuni casi solo parti dei veicoli, sono stati restituiti ai legittimi proprietari.



