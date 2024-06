Opel festeggia i 125 anni di produzione con i dipendenti

Opel celebra l'anniversario dei 126 anni di produzione sabato 8 giugno e per festeggiare ha scelto un fine settimana di open day presso la sede centrale di Rüsselsheim, dedicato ai suoi dipendenti e al pubblico.

In linea con il motto dell'anniversario 'Forever forward since 1899', i clienti, i dipendenti e il pubblico, nonché gli ospiti d'onore della politica e di Stellantis, durante il fine settimana potranno scoprire le pietre miliari dell'automotive nella storia di Opel.

Durante il tour della fabbrica, ad esempio, i visitatori potranno dare un'occhiata dietro le quinte o sperimentare da vicino le Opel durante un test drive. I 125 anni di produzione automobilistica di Opel non sono però l'unico anniversario celebrato in questa occasione, perché nel 1964 anche l'Opel Design Studio iniziò a lavorare come primo centro di design di un costruttore in Europa.

"Non vogliamo solo celebrare i 125 anni di produzione automobilistica in Opel - ha commentato Florian Huettl, Ceo di Opel - ma anche mostrare come Opel abbia sempre contribuito a plasmare il costante cambiamento dell'industria automobilistica e sia ora posizionata per il futuro. Questo sabato, il nuovo Opel Frontera e il nuovo Opel Grandland saranno presentati in anteprima al pubblico presso la sede centrale. Con queste vetture, a partire da quest'anno, offriremo ai nostri clienti una variante completamente elettrica di ogni modello Opel".

