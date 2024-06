Lancia, 'porte aperte' nel weekend per scoprire la nuova Ypsilon

Tutto pronto per il primo porte aperte dedicato alla nuova Ypsilon, in programma sabato e domenica presso i 160 concessionari casa Lancia presenti in Italia. Caratterizzati dalla nuova Corporate Identity Lancia, gli showroom, appena rinnovati, offrono una customer experience sempre più premium, anche grazie al team di vendita certificato Lancia.

L'appuntamento consentirà al pubblico di conoscere da vicino e provare su strada la gamma completa della prima vettura della nuova era del brand.

Tre le versioni disponibili per tre diversi clienti: nuova Lancia Ypsilon, elegante e dedicata ai clienti più giovani; nuova Lancia Ypsilon LX, la versione più ricca e completa; e la nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina, per coloro che in auto si vogliono sentire come a casa. Ogni allestimento richiama nella cura degli interni l'idea di un home feeling, elegante, e al contempo sostenibile, in perfetto stile Lancia, per culminare nella versione nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina, che rappresenta la massima espressione del design, del comfort e del benessere. Tutte le versioni in gamma sono disponibili in configurazione elettrica e ibrida, ponendo il modello al vertice del segmento per versatilità, efficienza e rispetto ambientale.

Ad accompagnare il porte aperte una nuova campagna di comunicazione composta da spot, campagna stampa e piano media, declinato su tutti i canali, in formato digitale, stampa e affissione. On air dal 2 giugno, il nuovo spot presenta al grande pubblico la nuova Lancia Ypsilon come un capolavoro in movimento, in termini di bellezza, design senza tempo ed eleganza. Nel video, girato a Roma, gli attori sono i protagonisti di opere d'arte iconiche della storia dell'arte, tra cui i celebri dipinti "Dama con l'ermellino" di Da Vinci e "Jeune femme à la robe jaune (Renée Modot)" di Modigliani, che si muovono tra slow-motion e particolari trattamenti della luce in una sfilata ideale con nuova Lancia Ypsilon.



