Stellantis celebra prime 30.000 auto consegnate a SIXT

Stellantis e SIXT hanno tagliato il traguardo dei primi mesi di collaborazione con numeri da record.

In soli 5 mesi, Stellantis ha consegnato a SIXT, nella sola Europa, circa 30.000 veicoli tra cui oltre 50 modelli di 9 marchi. La fornitura copre un'ampia gamma di segmenti, dalle city car ai SUV, oltre a una vasta scelta di tipologie di motorizzazione, inclusi i veicoli elettrici a batteria.

La collaborazione, annunciata lo scorso gennaio, offre a SIXT l'opportunità di acquistare nei prossimi tre anni fino a 250.000 auto per arricchire la propria flotta di noleggio nei paesi in cui opera, in Europa e Nord America. Nel complesso, dall'inizio del 2024 i clienti SIXT hanno percorso oltre 300 milioni di chilometri con le auto Stellantis a noleggio.

"Grazie alla partnership a lungo termine con SIXT - ha commentato Uwe Hochgeschurtz, chief operating officer di Stellantis, Enlarged Europe - manteniamo il nostro impegno di offrire una mobilità sostenibile, sicura ed economicamente accessibile. Il traguardo raggiunto delle 30.000 consegne a SIXT da gennaio 2024 a oggi è un grande motivo d'orgoglio per noi.

Questo incredibile record ottenuto da Stellantis in un lasso di tempo così breve testimonia la solidità della nostra partnership". Il veicolo numero 30.000 consegnato è stato una nuova Lancia Ypsilon.

