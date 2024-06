Alpine A110 Tour de Corse 75: per gli amanti dei rally

Tra le varianti a tiratura limitata dell'Alpine A110 non manca quella ispirata alla vettura che prese parte all'edizione del 1975 del Giro di Corsica,, denominata l'Alpine A110 Tour de Corse 75, si caratterizza per via di un design iconico e per l'abitacolo dai toni sportivi. Nello specifico, il corpo vettura sfoggia una livrea gialla intervallata dal nero che contraddistingue il cofano anteriore ed il tetto, ed è impreziosito da grafiche bianche e nere. Non manca la firma "Tour de Corse 75" sul parafango anteriore sinistro, mentre il motivo grafico bianco sulle porte richiama la modanatura dello stesso colore presente sul cofano.



Completano il quadro estetico, il n. 7 impresso sul retro ed i cerchi da 18 pollici Grand Prix verniciati in bianco brillante corredati dalle pinze dei freni Brembo di colore arancio. Nell'abitacolo, invece, è presente una targa numerata che identifica il numero dell'esemplare di questa serie limitata costruita in appena 150 unità. Sotto il cofano troviamo il 1.8 turbo da 300 CV montato in posizione centrale che consente di rivivere le sensazioni del Giro di Corsica, il rally dalle 10.000 curve, con il suo sound coinvolgente.

