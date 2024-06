Iron Dames: a Le Mans con un progetto sociale

La prossima 24 Ore di Le Mans, che si correrà nel weekend del 15 e 16 giugno 2024, vedrà il team delle Iron Dames prendere parte per la sesta volta alla maratona automobilistica più famosa al mondo. La squadra tutta al femminile, composta da Sara Bovy, Michelle Gatting, e Dorian Pin, correrà con la Lamborghini Huràcan LMGT3, e si farà portavoce del progetto "Introducing Every Dreams Matter", che vede coinvolta la scuola locale e la fan base di tutto il mondo, ed ha come obiettivo quello di coltivare i sogni ed abbattere le barriere.

La vettura che gareggerà a Le Mans, infatti, presenta una livrea specifica, con tanto di scritta che riprende il mood del progetto in questione. Con quest'auto il team in rosa del WEC mira ad una vittoria nella categoria, dopo che nell'edizione del 2023 è stata in testa per gran parte delle 24 ore, prima di concludere al quarto posto per via dei problemi meccanici sopraggiunti nell'ultima ora.



