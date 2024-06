Volvo EX30 alla prova dei 4000 km tra Milano e Göteborg

Oltre 4.000 km dal Volvo Studio Milano al World of Volvo a Göteborg e ritorno, per una 'squadra' di Volvo EX 30 che nei giorni scorsi hanno intrapreso l'EX30 Electric Trip. Tre Volvo EX30 full electric sono infatti state protagoniste di un un viaggio che le ha portate da Milano a Göteborg e ritorno, attraverso l'Europa, toccando le città di Norimberga, Lubecca e Copenhagen e sulle strade e autostrade di Italia, Svizzera, Austria, Germania, Danimarca e Svezia. Il viaggio, fra andata e ritorno, è durato di otto giorni.

Le EX30 hanno dunque viaggiato dalla casa di Volvo a Milano alla nuova casa della casa automobilistica a Göteborg, per poi tornare a Milano, per un itinerario fra storia e modernità.

Volvo EX30 Electric Trip è stato pensato e realizzato con l'obiettivo di mostrare come la piccola SUV full electric di Volvo non sia solo un'ottima urban car ma anche una viaggiatrice sulle lunghe distanze.

Le EX30 hanno consumato 436,28 KWh in andata e 365,52 KWh al ritorno. La sensibile differenza è stata motivata dalla presenza in andata di lunghi e lentissimi cantieri, che penalizzano i consumi, in Germania e di lunghe salite sugli assi stradali in Svizzera, salite che al ritorno si sono tramutate in agevoli discese. La media totale del consumo della piccola fliotta di EX30 è stata di 18,4 KWh per 100 Km.

Alla luce di questa media rilevata, l'autonomia reale espressa dalle EX30 si è attestata fra i 360 e i 400 km con variazioni conseguenti allo stile di guida individuale. Il viaggio effettuato in elettrico ha inoltre significato mancate emissioni di CO2 per circa 0,2 tonnellate. Dal punto di vista dei costi, il tour delle EX30 è stato completato con una spesa per auto pari a 383,5 euro di ricarica, grazie alla tariffa agevolata Volvo di 0,50 euro valevole per quasi tutte le stazioni fast/ultra/hyper del territorio europeo.

"Mi è piaciuta l'idea di questa sfida - ha commentato Michele Crisci, presidente di Volvo Cars Italy - fra elettrico e autostrada, fra vocazione urban della nostra EX30 e la lunga distanza. Volvo è sinonimo di viaggio e con questa esperienza abbiamo dimostrato come le nostre auto siano tutte eccellenti viaggiatrici indipendentemente dalla tecnologia che scegliamo per garantire mobilità sostenibile senza limitazioni. La nostra EX30 si è rapidamente affermata nel comparto elettrico del mercato italiano e l'interesse del pubblico nei suoi confronti è stato subito grandissimo".



