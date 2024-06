Motogp tutto mercato, Bagnaia aspetta Marquez in Ducati

Il sole della domenica che ha illuminato la doppietta Ducati al Mugello ha lasciato spazio alla pioggia della notte e della prima parte di questa giornata.

Oggi la Motogp si è trattenuta all'autodromo del Mugello di Scarperia per effettuare una giornata di test ufficiali, ma se molti motori hanno taciuto a causa della pista bagnata, a far parlare è il mercato piloti: Jorge Martin, attuale pilota del team Ducati - Pramac, ha firmato un contratto pluriennale con Aprilia racing a partire dal 2025, come ha comunicato il team di Noale mentre sembra in dirittura d'arrivo l'accordo fra Marc Marquez e Ducati per affiancare nel 2025 il tre volte campione del mondo Pecco Bagnaia, fresco vincitore del gran premio d'Italia che si è disputato proprio qui sulla pista toscana.

Ducati non conferma la notizia che però sta facendo il giro del mondo su giornali, radio, tv e siti internet. C'è perfino chi conferma che Ducati avrebbe già deciso, ma che ancora non sarebbero pronti per dare l'annuncio ufficiale.

Intanto tuona sul Mugello, piove e le colline, gremite ieri da decine di migliaia di tifosi in delirio per la doppietta Ducati di Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini, tornate a splendere come nel periodo d'oro nel quale correva Valentino Rossi, oggi si sono presentate spoglie e solo qualche cartaccia qua e là abbandonata da alcuni spettatori incuranti della bellezza di questo luogo, ha aiutato a ricordare la domenica bestiale che il circuito toscano ha vissuto. Intanto i visi e gli sguardi degli uomini e donne Ducati nel giorno successivo al trionfo sono apparsi rilassati, forse perché ieri non si sono fatte le ore piccole come ha spiegato il direttore generale di Ducati corse Gigi Dall'Igna: E' stata una serata impegnativa quella di ieri, perché dovevamo preparare il programma di lavoro dei test di oggi, anche se però piloti e team avrebbero meritato evidentemente di fare altro''. I due piloti ufficiali hanno infatti aspettato fino all'ora di pranzo, ma proprio quando sembrava tutto pronto per poter salire in sella alle moto, un ulteriore forte scroscio di pioggia ha complicato ulteriormente le cose. Il gesto con la mano di Pecco è stato eloquente, se ne andrà a casa a godersi e a ripercorrere con la mente, questa volta sì senza impegni lavorativi, con la sua futura moglie Domizia, un altro weekend perfetto vissuto al Mugello. Enea invece si è intrattenuto al tavolo del buffet improvvisato sotto un tendone, prendendosi i complimenti per la gara di ieri, conclusasi col sorpasso all'ultima curva dell'ultimo giro su Jorge Martin che gli è valso il secondo posto al traguardo. Solo Franco Morbidelli fra i ducatisti questa mattina ha effettuato otto giri con la pista ancora umida per la pioggia caduta fino all'alba, ma senza far segnare un riscontro cronometrico importante. Chi invece ha deciso di girare in pista nonostante il maltempo intermittente sono stati i team Aprilia, Honda e Ktm. Luca Marini (Honda) ha spiegato che continua a trovare sempre più feeling con la sua moto e per questo non ha voluto rinunciare a questi test. Dispiaciuto invece il collaudatore Aprilia Lorenzo Savadori che, dopo aver lavorato durante i weekend di gara esclusivamente per i suoi compagni, avrebbe voluto dedicare questa giornata per mettere a punto la sua moto secondo le proprie caratteristiche.

