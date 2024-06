Il tricolore su Microlino all'insegna del made in Italy

Il Gruppo Koelliker, importatore e distributore di Microlino per l’Italia, ha deciso di contrassegnare le sue microcar con la bandiera italiana. Il tricolore, su tutte le microcar in produzione e in consegna partire da oggi, sarà posizionato accanto al logo Microlino. La scelta deriva dalla volontà di sottolineare la produzione di una vettura 100% italiana e 100% elettrica, all'insegna del Made in Italy. La produzione della microcar è infatti interamente italiana, presso la sede di La Loggia (Torino). La struttura produttiva è costituita da una superficie di 5.000 mq, interamente ricoperta da pannelli solari. Tutto il processo produttivo è realizzato all’interno del nuovo stabilimento, dallo stampaggio delle lamiere e la lastratura della scocca, interamente robotizzata e realizzata dal partner Cecomp, fino alla verniciatura e all’assemblaggio finale. Microlino è realizzata impiegando il 50% in meno di componenti rispetto a una qualsiasi automobile tradizionale e l’80% di questi è di origine europea, di cui il 60% italiane.

