F1: Ocon lascerà la Alpine alla fine della stagione 2024

Il pilota francese Esteban Ocon e la scuderia Alpine hanno concordato di separarsi alla fine della stagione 2024. Lo ha annunciato la scuderia francese in un comunicato. Alpine ringrazia "Esteban per il suo impegno nel team negli ultimi cinque anni", ha dichiarato il direttore di Alpine Bruno Famin. "Durante questo periodo abbiamo vissuto insieme momenti fantastici, il migliore dei quali è stato il Gran Premio d'Ungheria 2021, con una vittoria memorabile", ha aggiunto.

Nel 2021 in Ungheria, Ocon ha vinto la sua prima vittoria nel Grand Prix, la prima anche della scuderia francese. Il pilota francese di 27 anni ha ottenuto altri due podi con Alpine: al GP di Sakhir nel 2020 (2º) e al GP di Monaco nel 2023 (3º).

"Abbiamo vissuto grandi momenti insieme, anche momenti difficili, e sono molto grato a tutti i membri del team per questi momenti memorabili", ha sottolineato Esteban Ocon nel comunicato. "Annuncerò i miei progetti molto presto ma, nel frattempo, mi concentro interamente sui risultati in pista per questa squadra e sul successo del resto della stagione", ha aggiunto.



