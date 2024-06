Alpine A 110 R: connessa con le corse

L’Alpine A110 R è la variante più vicina al mondo delle corse della coupé di Dieppe, e vanta diverse specifiche che le consentono di migliorare ulteriormente le performance in pista. Infatti, troviamo un elemento che spicca, l’alettone posteriore specifico a collo di cigno, che lavora in sinergia con il fondo piatto e con il diffusore, anch’essi rivisitati, per incrementare il carico aerodinamico. Il dato, a livello posteriore, rivela un miglioramento di 29 kg alla massima velocità rispetto alla A110 S con il kit Aero. Inoltre, i cerchi in carbonio, garantiscono una maggiore stabilità in curva e ad alta velocità.

Tutti accorgimenti che fanno la differenza quando si raggiunge una velocità di punta di 285 km/h, frutto anche di una resistenza all’avanzamento ridotta del 5%, ottenuta tramite gli otturatori di ingresso dell’aria integrati nel paraurti. Le minigonne laterali in carbonio, poi, vanno ad estendere il fondo piatto verso l’esterno, ampliandone la superficie, e riducono le perturbazioni a livello del sottoscocca.

Completa il quadro, il doppio terminale di scarico con una doppia parete in stampa 3D per isolare i gas di scarico e proteggere i componenti adiacenti. Con un peso di soli 1.082 kg, il 1.8 turbo a 4 cilindri da 300 CV spinge l’A110 R da 0 a 100 km/h in appena 3,9 secondi, e tra le curve, come abbiamo avuto modo di provare nel corso della presentazione internazionale, l’auto risulta particolarmente agile, ma offre la motricità tipica delle vetture a motore centrale, con un perfetto bilanciamento che consente di sfruttare tutto il potenziale motoristico.

