BYD e YANGWANG saranno protagoniste a Goodwood

BYD e YANGWANG, suo sub-brand di lusso, comunicano la partnership con il Festival of Speed di Goodwood, che andrà in scena dall'11 al 14 luglio 2024. Nel corso dell'evento, i due marchi avranno un grande stand nel quale potranno mostrare ai visitatori della manifestazione le loro ultime tecnologie.

Entrando nel dettaglio, BYD presenterà il nuovo Suv ibrido plug-in, denominato SEAL U DM-i, che porta per la prima volta in Europa la tecnologia Super DM (Dual Mode) del brand. Si tratta di una vettura che debutterà nel Regno Unito nell'autunno di quest'anno, e che, all'interno dello stand sarà affiancato dai modelli 100% elettrici ATTO 3, DOLPHIN e SEAL.

YANGWANG, invece, effettuerà una presentazione, anche dinamica, dell'U8 pensato per le prestazioni estreme in fuoristrada e della supercar ad alte prestazioni U9. La prima, realizzata sulla piattaforma e⁴ , sfoggia il sistema di controllo idraulico intelligente della carrozzeria DiSus-P, e la funzione VOT (Vehicle Origin Turn), la stabilizzazione in caso di scoppio dello pneumatico ed il galleggiamento di emergenza, che vanno ad incrementare la sicurezza di un veicolo da 1.200 cavalli capace di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi.

La seconda è una supercar 100% elettrica ad alte prestazioni con ben 1.300 CV ed una coppia massima di 1.680 Nm, che può contare su di un'accelerazione da 0-100 km/h coperta in soli 2,36 secondi. La vettura è dotata della piattaforma e⁴ e del sistema di controllo attivo intelligente della carrozzeria DiSus-X.

Infine, a Goodwood BYD presenterà anche la DENZA D9, un MPV premium completamente elettrico con una abitabilità di 7 posti ed una configurazione interna 2+2+3.

