Alfa Romeo, Imparato in visita allo stabilimento di Cassino

L''amministratore delegato di Alfa Romeo, Jean Philippe Imparato, è nello stabilimento Stellantis Cassino Plant a Piedimonte San Germano per visionare l'andamento dei lavori di allestimento della piattaforma Stla Large, dalla quale nasceranno i nuovi modelli Premium del gruppo automobilistico Alfa Romeo Stelvio (2025) ed Alfa Romeo Giulia (2026). L'Ad in particolare sta visitando i reparti di Lastratura e Verniciatura, nei quali attualmente viene prodotta Maserati Grecale. Martedì scorso, a margine dell'incontro avvenuto al Ministero del Made in Italy, a proposito del futuro di Cassino Plant il responsabile Corporate affairs di Stellantis in Italia Davide Mele ha sottolineato l'importanza dell'allocazione della piattaforma Stla Large nello stabilimento in provincia di Frosinone. Perché - ha spiegato - permetterà oltre che una riduzione dei costi, un'estrema flessibilità produttiva e di modelli.



