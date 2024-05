Ztl Palermo, nuove regole per la lista bianca

Nuove regole per gli accessi autorizzati nella Zona a traffico limitato a Palermo. Verrà così limitata la lista bianca che era stata oggetto di polemiche per l'eccessivo numero di pass gratuiti che erano stati rilasciati.

Il provvedimento, varato dall'amministrazione Lagalla, è stato proposto dall'assessore alla Mobilità Maurizio Carta.

"Si tratta di un lavoro di manutenzione e verifica condotto nel senso della equità, della tutela ambientale e della chiarezza delle regole - dicono Lagalla e Carta - nei prossimi mesi, come richiesto dal Consiglio comunale e dalle associazioni di categoria, si provvederà a una manutenzione più estesa della Ztl per renderla sempre più efficace e amichevole, non vessatoria o di incerta applicazione. La Ztl è un provvedimento importante di salvaguardia ambientale del centro storico che non deve pregiudicare la valorizzazione delle attività commerciali e dei servizi presenti nel suo perimetro, e quindi deve essere di chiara e facile applicazione nel giusto equilibrio dei vari interessi".

Verrà creata una Lista bianca permanente e una temporanea.

Beneficeranno del pass, tra le altre, le auto istituzionali, delle Forze di polizia e di soccorso. Potranno avere pass temporanei, ad esempio, le auto degli enti pubblici extracomunali. Agevolazioni anche per i turisti ospiti di attività ricettive presenti nel centro storico.



