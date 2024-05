Urso, 'auto cinesi in Italia solo se prodotte qui'

"Gli Stati Uniti per tutelare il mercato interno dall'invasione di prodotti cinesi a basso costo" hanno messo "dazi altissimi sulle loro auto elettriche" e la "sovrapproduzione cinese finirà per invadere il mercato europeo spazzando via anche le imprese e il lavoro nel nostro Continente. Per questo condividiamo la richiesta di realizzare una politica di tutela dalla concorrenza sleale anche dall'Europa, e mi aspetto ci siano presto misure in questo senso". Lo ha detto il ministro Adolfo Urso a margine dell'inaugurazione della Casa del Made in Italy a Catania. "Nel contempo - ha aggiunto Urso - noi siamo aperti alle case automobilistiche cinesi, che hanno una tecnologia all'avanguardia nel settore della transizione energetica, vengano a produrre nel nostro Paese, ma a due condizioni, e lo abbiamo detto chiaramente a loro: devono produrre in Italia con componenti italiane e non assemblare e tutte le parti 'intelligenti' dell'auto deve essere realizzata in Italia sotto il controllo della Golden power italiana. Con queste condizioni - ha sottolineato il ministro - anche queste auto potrebbero essere definite sotto tutti i punti di vista auto italiane".





