Range Rover official partner di Wimbledon 2024

C’è una nuova partnership per Range Rover, quella con i The Championships di Wimbledon, il più antico torneo di tennis di sempre, che andrà in scena dal 1° al 14 luglio 2024 presso l'All England Lawn Tennis Club. Si tratta dell’evento sportivo britannico estivo per eccellenza, nonché di uno dei più prestigiosi tornei del Grande Slam, nel quale Range Rover sarà Official Vehicle Partner per il 2024.

Con una flotta che include le versioni più recenti electric hybrid plug-in di Range Rover e Range Rover Sport, verranno organizzati i trasferimenti dei giocatori, dei loro team e degli ufficiali di gara in tutte le sedi e per tutta la durata della manifestazione. Inoltre, la possibilità di queste vetture di viaggiare in modalità 100% elettrica per più di 120 km sarà assicurata dalle strutture di ricarica locali, ed è in sintonia con l’impegno ambientale di Wimbledon. "Come iconico evento culturale britannico, seguito da milioni di persone in tutto il mondo, i The Championships rappresentano l'occasione ideale per Range Rover di coinvolgere i nostri clienti globali con uno storytelling creativo - ha dichiarato Geraldine Ingham, Range Rover managing director - che incarna perfettamente l'eleganza e la raffinatezza dei nostri veicoli e le sinergie tra i nostri moderni brand modern luxury”.

