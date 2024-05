Urso, finalmente si delinea futuro significativo per Stellantis

"A conclusione degli incontri sui siti produttivi di Stellantis in Italia posso dire finalmente che si vedono i frutti del lavoro che abbiamo fatto con tutti gli attori presenti agli incontri, in un clima di piena condivisione". Lo ha sottolineato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. "Siamo sulla strada della rinascita industriale italiana. Finalmente si delinea un futuro significativo per questa azienda con la sua produzione in Italia che punta a un milione di veicoli l'anno e che, in questo modo, potrà sostenere anche l'indotto del comparto". Il ministro ha aggiunto che "in questi incontri si vede anche il risultato delle battaglie che abbiamo fatto in Europa perché abbiamo rimosso il principale ostacolo che era il regolamento sugli euro 7 che consentirà di prolungare la produzione di alcuni modelli molto importanti come la Panda, prodotta a Pomigliano, come annunciato dall'azienda stessa durante il tavolo". Urso ha parlato dopo la conclusione dei tavoli Stellantis dedicati agli stabilimenti di Pomigliano e Cassino che chiudono il ciclo degli incontri sui siti italiani. Alle riunioni hanno partecipato i rappresentanti dell'azienda, delle Regioni interessate, dell'Anfia e delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali. "Abbiamo invertito la rotta e l'Italia può finalmente sperare di avere una produzione auto significativa, settore orgoglio del Made in Italy" ha detto il ministro.

Urso, accordo con Stellantis a giugno a Palazzo Chigi

"Un accordo di sviluppo potrà essere siglato già a giugno a Palazzo Chigi con gli altri ministri competenti in materia dopo gli ultimi approfondimenti tecnici sulle indicazioni ricevute dai sindacati". Lo ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso al termine dei tavoli a Roma sugli stabilimenti Stellantis di Pomigliano e Cassino. Urso ha aggiunto che "per Pomigliano e Cassino le prospettive sono positive e con i nuovi modelli per Mirafiori e per Melfi siamo finalmente sulla strada giusta".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA