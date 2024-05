Plug-in e van, i vantaggi degli incentivi sulla gamma Mercedes

A partire dal 3 giugno a beneficiare dei vantaggi degli incentivi auto previsti dal Governo anche la gamma ibrida plug-in di Mercedes e i van della Stella. Sono sei i modelli auto del brand di Stoccarda che rientrano nelle agevolazioni previste dall’Ecobonus e che possono così usufruire dei vantaggi riservati alle vetture con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km di CO2, con un prezzo di listino, IVA esclusa, inferiore a 45.000 euro. Un’offensiva plug-in che parte dalla Classe A 250 e, sia in versione hatchback che sedan, prosegue con la Classe B 250 e la CLA 250 e, anche nella versione Shooting Brake, fino ad arrivare alla GLA 250 e.

Il contributo governativo dedicato alle vetture a basso impatto ambientale, comprese in una fascia di prezzo inferiore a 45.000 euro, premia tutti i modelli della famiglia d’ingresso della Stella disponibili con il tecnologia ibrida plug-in. Rientrano dunque nelle agevolazioni previste dagli ecoincentivi: Classe A, Classe A Sedan, Classe B, CLA Coupé e Shooting Brake e la GLA, tutte disponibili in versione 250 e.

A beneficiare dei vantaggi dell’Ecobonus anche i veicoli commerciali per il trasporto merci, che rappresentano circa l'80% delle vendite di Mercedes-Benz Vans. Protagonisti di questi vantaggi sono i van sia endotermici sia elettrici: Sprinter, Vito, Citan, eSprinter, eVito, eCitan. I contributi sono in favore delle Piccole e Medie Imprese che svolgono attività di trasporto di cose e sono riconosciuti sia nel caso di acquisto che in caso di leasing. Rientrano nella 'partita' degli incentivi anche Citan Tourer e Classe T. Per i piccoli van della casa di Stoccarda si va da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 3.000 euro con rottamazione.

