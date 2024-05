Manzoni (cdo Ferrari), Purosangue tra sfide più impegnative

La Ferrari Purosangue, la prima vettura del Cavallino Rampante a quattro porte e quattro posti, "è stata una delle sfide più impegnative, ma non è stata l'unica. Poi per me le Ferrari progettate sono tutte bambine, sono importantissime per me, anche visto quanti anni di lavoro ci sono". Lo ha detto Flavio Manzoni, chief design officer in Ferrari, che oggi ha ricevuto al rettorato dell'Università di Firenze la laurea honoris causa in design da parte della rettrice Alessandra Petrucci. Manzoni ha tenuto anche una lectio magistralis dal titolo 'Il design è un pipistrello...'.

Classe 1965, nato a Nuoro, Manzoni si è laureato nel 1992 a Firenze in architettura con Alberto Segoni, docente di industrial design. Prima di approdare in Ferrari ha lavorato in Lancia, in Seat, nel gruppo Volkswagen.

Nella motivazione si legge che il riconoscimento è stato attribuito per aver contribuito "all'evoluzione e alla storia del design automobilistico".

"Questo per me è un riconoscimento enorme, Firenze è la mia seconda città natale - ha affermato -. E' un onore immenso, non riuscivo neanche a immaginare che sarei arrivato a questo. Il mio percorso è stato legato all'architettura e mi sono tenuto diverse strade aperte, ad esempio ho fatto un'esperienza come assistente di due corsi all'Università di Firenze. Poi sono riuscito a entrare nell'industria automobilistica, cosa inaspettata".

Nella lectio magistralis, ha spiegato Manzoni, "parlo di incontri che sono stati determinanti nel mio percorso. Alcuni legati all'Università, altri in relazione ai miei idoli in vari campi, come la musica. Il messaggio da dare ai giovani è di avere curiosità, voglia di mettersi in gioco continuamente, voler apprendere. Per me l'Università non è mai finita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA