Da Smart #1 a #3, benefici degli incentivi anche per il noleggio

Accedere al'Ecobonus 2024 offrirà vantaggi per chi vorrà acquistare una delle versioni della gamma #1 di Smart. Pro, Pro+, Premium, Pulse e la sportiva Brabus beneficiano, infatti, dei vantaggi dei nuovi incentivi, ai quali è possibile accedere a partire dal prossimo 3 giugno. I vantaggi previsti, abbinati ad un'eventuale rottamazione, consentiranno ai clienti di acquistare la #1, con prezzi che scendono a 26.545,09 euro per la versione Pro, 31.545,09 euro per la Pro+, 32.585,09 euro per la Premium, 32.655,09 euro per la Pulse e per Brabus.

Disponibile anche a noleggio con Smart Mobility Rent a partire da #1 Pro, 406 euro per 48 mesi con 5.000 euro di anticipo, inclusa RCA, furto 0 franchigie, manutenzione straordinaria e danni al veicolo. Sotto incentivo anche le due versioni Pro e Pro+ di #3, il suv coupé che esalta il lato più sportivo di Smart. In questo caso i prezzi, con Ecobonus abbinato alla rottamazione, possono scendere fino a 27.545,09 euro euro per #3 Pro e 32.545,09 euro per la versione Pro+. 'In questi lunghi mesi di attesa, che purtroppo non hanno fatto bene al mercato dell'elettrico in Italia, abbiamo anticipato di fatto quanto promesso dal Governo, investendo importanti risorse per favorire l'acquisto da parte dei nostri clienti - ha dichiarato Lucio Tropea, ceo di Smart Italia srl - Le azioni che abbiamo messo in campo in quest'ultimo periodo ci hanno nuovamente confermato che, se opportunamente incentivato, con misure di medio e lungo raggio, il mercato Bev in Italia ha tutti i presupposti e le potenziali di crescita per allinearsi con gli altri paesi europei, di cui oggi è tristemente il fanalino di coda. Per questo motivo, accogliamo con grande soddisfazione il varo di queste nuove misure di sostegno, augurandoci, a nome dell'intero settore, che non si tratti di un push occasionale come spesso avvenuto in passato, ma sia parte di un disegno a lungo termine, coerente con l'impegno economico che i governi hanno richiesto ai costruttori'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA