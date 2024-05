Nuova Lancia Ypsilon sotto i riflettori di Umbria Jazz

Si accende la musica della cinquantunesima edizione di Umbria Jazz e Lancia sarà protagonista con la Nuova Ypsilon. In occasione dell'importante evento musicale, che si svolgerà dal 12 al 21 luglio all'Arena Santa Giuliana a Perugia e in altri luoghi in città, Lancia metterà a disposizione dell'organizzazione una flotta di sette nuove Ypsilon per gli spostamenti delle stelle del Jazz tra le vie di Perugia.

Un esemplare sarà esposto anche in Piazza Matteotti, nel centro città e cuore di tutta la manifestazione, dando la possibilità ai visitatori di osservare da vicino le nuove forme dell'ultima arrivata in casa Lancia, a cominciare da quelle dei fanali posteriori rotondi, chiaro rimando alla Lancia Stratos, oltre al calice presente sul frontale e che viene oggi rivisitato attraverso tre raggi di luce LED.

All'interno dell'Arena Santa Giuliana sarà anche allestito il Lancia Stage, un palco dedicato che consentirà a diversi musicisti di esibirsi prima e dopo ogni concerto in programma sul palco principale. Tra i live più attesi c'è poi quello di Nile Rodgers & CHIC, in programma il 20 luglio, sponsorizzato da Lancia e che vedrà protagonista il cantautore, compositore, produttore, arrangiatore e chitarrista americano.

Lancia e Radio Monte Carlo hanno poi organizzato un viaggio a tappe, con partenza da Milano la mattina dell'11 luglio e arrivo a Perugia nel pomeriggio, a bordo della Nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina. Protagonisti Isabella Eleodori e Alberto Davoli, conduttori del programma 'Happy Together'.



