Incentivi auto, da berline a SUV:i vantaggi della gamma Opel

I nuovi incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti prevedono un ampio ventaglio di soluzioni per l'acquisto di una nuova vettura Opel, con i vantaggi maggiori che si ottengono con la rottamazione di un veicolo inquinante, fino a Euro 2 ma anche con la rottamazione di una vettura Euro 3, Euro 4 oppure Euro 5.

La scelta si declina sulle elettriche come la Corsa e il suv Mokka, fino alla berlina Opel Astra, anche in versione station wagon e riguarda l'acquisto in proprietà o anche in locazione finanziaria.

Se si sceglie di acquistare una vetture elettrica Opel, è possibile ottenere un bonus statale fino a 13.750 euro, per chi ha Isee sotto i 30.000 euro e rottama un veicolo fino a Euro 2.

In questo modo, è possibile acquistare la Opel Corsa Electric Yes con equipaggiamenti completi, a un costo di 59 euro al mese con l'attraente leasing 'Blitz!' (3 anni, 30.000 km con valore futuro garantito, TAN 0%) comprensivo di wall box e caricatore di bordo potenziato a 11 kW.

L'equipaggiamento di Opel Corsa Electric Yes include cerchi in lega da 16", sistema Multimedia digitale da 10" con Android Auto e Apple CarPlay wireless e tetto nero sportivo a contrasto.

Alla fine dei tre anni si può scegliere se tenerela o restituirla o sostituirla con una nuova vettura della gamma Opel. Infine, per Opel Mokka Electric da 156 CV e 408 km di autonomia è di 69 euro al mese il costo da sostenere mentre per Opel Astra Electric, ricaricabile alla spina, è di 179 euro al mese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA