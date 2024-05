Iveco Bus con i Metallica per il tour rock sostenibile

Iveco Bus fornirà un servizio navetta per il personale addetto al tour dei Metallica durante le tappe europee dell'M72 World Tour, con soluzioni di mobilità sostenibile. In particolare Iveco Bus fornirà tre veicoli a basso impatto per questo tour eco-responsabile. I veicoli saranno dotati di una speciale livrea disegnata dal Centro Stile di Iveco Group e ispirata ai colori dell'album '72 Seasons' dei Metallica.

"Il Metallica M72 tour - ha dichiarato Domenico Nucera, presidente, business unit bus, Iveco Group - organizzato sulla sostenibilità ambientale e sui principi di responsabilità sociale e che attira un vasto pubblico internazionale, è una piattaforma perfetta per mostrare il nostro portafoglio di soluzioni sostenibili adatte a tutte le missioni.

I nostri veicoli a basso impatto ambientale per il tour dimostrano che possiamo soddisfare diversi requisiti nel rispetto delle risorse naturali, dell'ambiente e della salute pubblica". La flotta sostenibile Iveco Bus che sarà utilizzata dal personale che segue la band durante il tour europeo sarà composta da due minibus elettrici eDaily e un pullman EVADYS. Per l'occasione, una speciale livrea ispirata ai colori dell'album 72 Seasons dei Metallica è stata disegnata dal Centro Stile di Iveco Group.

