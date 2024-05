Formula E: anche Porsche correrà con le GEN4

La Formula E avrà un avvenire roseo, visto che i costruttori stanno dimostrando di credere in questo campionato che guarda al futuro dell’auto e promuove la sostenibilità attraverso monoposto ad emissioni zero. Infatti, dopo Nissan e Jaguar, un altro nome importante del mondo automotive ha confermato la presenza nel mondiale con le nuove vetture della GEN4, si tratta di Porsche, che ha comunicato la notizia alla vigilia dell’E-Prix di Shanghai, il primo in questo circuito, che andrà in scena nel weekend.

Fino ad oggi, il marchio tedesco ha ottenuto otto vittorie in Formula E, oltre a sedici podi e sei pole position, numeri destinati a crescere, se si considera che ha garantito la la presenza nel campionato almeno fino al 2030. Un arco temporale in cui potrà correre con le monoposto GEN4, che avranno maggiore efficienza energetica, grazie ad una capacità di rigenerazione fino a 700 kW, prestazioni più elevate, per via di un aumento della potenza fino a 600 kW, e garantiranno maggiori standard di sicurezza. "Con il loro impegno incrollabile e il loro spirito innovativo, siamo entusiasti di annunciare che Porsche continuerà a essere una pietra miliare del nostro campionato per almeno altri quattro anni - ha dichiarato Jeff Dodds, amministratore delegato di Formula E - la loro dedizione all'attesissima era GEN4 non solo spinge i confini della tecnologia e delle prestazioni, ma stabilisce anche un nuovo standard di eccellenza nel motorsport mondiale”.

