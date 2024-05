Software République svela a Viva Tech prototipo U1st Vision

Si chiama U1st Vision (You First Vision) il prototipo svelato da Software République, ecosistema di open innovation che punta ad una mobilità sicura e sostenibile. Il prototipo tecnologico propone la sua visione di servizi più vicini al cittadino, offrendo un accesso facilitato a tutta una gamma di servizi di prossimità sicuri e personalizzati. Il prototipo U1st Vision è composto da 2 parti. La prima è un modulo autonomo multiservizi (pop-up) su una piattaforma di veicolo commerciale elettrico (FlexEVan) che riunisce le innovazioni dei 7 membri di Software République e degli altri partner coinvolti nel progetto. Sono molteplici i servizi, come assistenza sanitaria, servizio civico, riparazione di biciclette e servizi di riciclo dei prodotti elettrici, ad esempio, che potrebbero essere forniti ai cittadini tramite moduli autonomi su richiesta delle autorità locali.

U1st Vision comprende anche uno strumento esaustivo di pianificazione, monitoraggio e gestione dei servizi per gli enti pubblici e i fornitori di servizi privati. Sono 22 le aziende che hanno partecipato al progetto, ovvero le 7 aziende membri di Software République (Dassault Systèmes, Eviden del Gruppo Atos, JCDecaux, Orange, Gruppo Renault, STMicroelectronics e Thales), 3 aziende partner del comparto sanitario (EssilorLuxottica, Praesens e Withings)e altri 12 sponsor (ANCT, Emsense, Flexis, Kanopymed, Loxamed, Mon Espace Santé, NorbertHealth, OneVisage, Orosound, Sonup, TIB, Usense) Use case "Health Pop-up" A VivaTech, in corso in questi giorni, Software République ha presentato il suo modulo di servizi sanitari (Health Pop-up), uno degli esempi di utilizzo di U1st Vision, che comprende 21 parametri medici tra cui 12 innovazioni, compreso un avatar alimentato dall'Intelligenza Artificiale.

Questo concept ha un obiettivo comune: fornire ai cittadini cure di prossimità e servizi di prevenzione sanitaria.

