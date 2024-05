Distrugge la Lamborghini dopo aver investito un ladro a S.Paolo

Una Lamborghini è stata distrutta nel centro di San Paolo dopo aver investito un rapinatore finendo contro un palo. La supercar, di un colore verde acceso, era guidata da un imprenditore di 64 anni.

All'improvviso arriva un uomo armato in moto e gli ruba un orologio di lusso, del valore di 200 mila reais (36 mila euro). Dopo il furto, l'autista ha accelerato il veicolo, ha investito il motociclista ed entrambi si sono schiantati contro un palo in mezzo al viale Brigadeiro Faria Lima. L'auto e la moto sono andate completamente distrutte. Il malvivente è caduto, ma si è rialzato ed è scappato, lasciando sul posto la pistola e un cellulare. La vittima della rapina ha riportato solo lievi contusioni. Tutto è stato registrato dalle telecamere di sicurezza. Secondo la polizia, il rapinatore, ricercato, si trova in regime di semilibertà per altri reati.



