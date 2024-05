Acura ZDX Type S prima pace car elettrica della Pikes Peak

Il ciclista campione di bmx Coco Zurita sarà alla guida dell'elettrica da 500 Cv Acura ZDX Type S che il prossimo 23 giugno aprirà le sfide cronometrate alla 102esima edizione della Pikes Peak International Hill Climb. Per la celebre corsa in salita statunitense che si svolge sulle montagne del Colorado, si tratta di una vera e propria prima volta di una pace car a batteria.

Al volante della vettura del Gruppo Honda, l'atleta cileno, che è anche preparatore di auto e pilota drifter, sfreccerà lungo le 12,42 miglia dell'iconico tracciato d'alta quota che parte da 2.862 metri di altezza per arrivare, dopo 156 curve, a quota 4.302 metri.

Per la Type S che vanta due motori elettrici in grado di erogare una coppia massima di 740 Nm, batterie da 102 kWh che assicurano percorrenze sino a 450 per pieno di elettroni, una distribuzione dei pesi 50-50 fra i due assi, sospensioni ad altezza regolabile, ruote da 22" e freni a disco ad alte prestazioni firmati dall'italiana Brembo, sarà un'interessante occasione di test fuori in condizioni limite.

