Torna la corsa in moto contro il cancro, 'attesi 1500 a Roma'

Si svolgerà domenica la dodicesima edizione del Distinguished Gentleman's Ride, manifestazione per la raccolta fondi in favore della ricerca sul cancro alla prostata e la salute mentale degli uomini. Fondato a Sidney nel 2012 da Mark Hawwa, è diventato in breve tempo un fenomeno globale.

Dal 2012 la città di Roma, come altre 852 città nel mondo, ospita questa iniziativa benefica, che si distingue per il suo aspetto unico: centinaia di motociclisti sfilano per le strade del centro storico della città a bordo delle loro moto classiche o vintage, indossando abiti eleganti.

Negli ultimi 11 anni, 500.000 piloti di tutto il mondo, si sono registrati a questo evento, raccogliendo circa 5 milioni di dollari.

L'appuntamento è all'Eur in piazzale degli Archivi. Il corteo percorrerà tutto il centro storico, toccando i monumenti più importanti, fino ad arrivare all'Arcade and food, dove tra musica a ritmo di Swing e sfilate, premieremo il personaggio più elegante o la barba più curata in perfetto stile dapper. Gli organizzatori aspettano circa 1500 partecipanti.

"Saremo scortati dalla Polizia Locale di Roma Capitale e patrocinati dall'Assessorato Grandi Eventi Sport Turismo e Moda" spiegano in una nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA