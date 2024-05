Riforma benzinai, incentivi a impianti green, prezzi su Qr code

Addio al prezzo medio, sostituito dal Qr code, incentivi per la trasformazione degli impianti in chiave green, con il finanziamento del 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 60 mila euro, e incentivi amministrativi e di premialità se si costruisce o ristruttura un edificio in un'area dove è presente un impianto dismesso (bonus volumetrico del 10% in più, rispetto a quanto normalmente previsto). Sono alcune delle novità che saranno contenute nel ddl di riordino del settore carburanti che, annuncia il sottosegretario al Mimit, Massimo Bitonci, approderà a breve in cdm. "Le nuove autorizzazioni - spiega Bitonci - arriveranno entro 90 giorni in forma espressa: scompare il silenzio assenso e dal 2025 saranno subordinate alla distribuzione di almeno un prodotto diverso dai combustibili fossili. In merito alla contrattualistica, si tipizza il contratto d'appalto con l'inserimento di prescrizioni minime". Il sottosegretario spiega infine che "viene superata l'esposizione del cartello sul prezzo medio con l'introduzione del Qr Code, e si elimina l'indicazione del differenziale tra servito e self service".

"Siamo alla fase conclusiva che culminerà, a breve, con l'approdo in Consiglio dei ministri del ddl di riordino della rete carburanti, un provvedimento che la categoria attendeva da più di 20 anni", afferma Bitonci durante il tavolo sulla filiera carburanti in corso al Mimit, alla presenza del ministro Adolfo Urso. "Questa proposta - sottolinea - è il frutto di un anno di tavoli di lavoro, che ci hanno permesso di rivedere la regolamentazione del regime delle autorizzazioni, i contratti, le indicazioni del cartello, la razionalizzazione e la riconversione degli impianti. Un settore strategico per il Paese che negli ultimi anni ha sofferto di un forte abusivismo, fenomeno che stiamo contrastando attraverso l'interoperabilità delle banche dati". Le misure sono state elaborate di concerto con il ministero dell'Ambiente, sottolinea ancora Bitonci che in una nota ringrazia tutte le associazioni "per i loro contributi e la fattiva collaborazione".



Assoutenti, meno benzinai, vendano anche bollo e rc auto

Ridurre il numero degli impianti e liberalizzare settore alla vendita di altri prodotti. E' quanto chiede Assoutenti in vista della riforma della rete di distribuzione dei carburanti, proponendo che i benzinai diventino "stazioni di servizio a 360 gradi con beni e servizi legati al settore auto, dal bollo alla rc auto, e non solo".

L'associazione esprime soddisfazione per il ddl di riordino della rete, al centro oggi di un apposito tavolo al Mimit. "Le linee essenziali vanno nella direzione da noi auspicata, perché prevedono misure tese a migliorare la distribuzione degli impianti sul territorio e aumentare i profitti degli operatori tramite la vendita di altri prodotti e non di soli carburanti, primo passo per ottenere una riduzione strutturale dei listini alla pompa - spiega il presidente onorario e responsabile energia di Assoutenti, Furio Truzzi - Siamo pronti a discutere la riforma al Cncu di cui Bitonci è presidente e a cui va il nostro appoggio, per dare il contributo dei consumatori a questo importante disegno di legge, sostenendo la riduzione del 20% del numero degli impianti di carburante in modo da aumentare la capacità commerciale di quelli rimanenti ed eliminare qualsiasi scusante a prezzi alla pompa che continuano ad essere eccessivamente alti in Italia".

